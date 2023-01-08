Закрытие новогоднего музыкального фестиваля
Волшебные мелодии Паганини, Чайковского и Рахманинова. В «Сириусе» снова звучат шедевры мировой классики. Всем известные произведения обретают новые краски в исполнении маэстро, передает телеканал «Известия». Всё внимание зрительного зала — Денису Мацуеву и Ивану Бессонову. На сцену музыкального фестиваля в «Сириусе» выходят лучшие. Именно в «Сириусе» рождаются новые поколения талантливых артистов. Новогодний музыкальный фестиваль завершился на высокой ноте.
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