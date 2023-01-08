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Закрытие новогоднего музыкального фестиваля

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Волшебные мелодии Паганини, Чайковского и Рахманинова. В «Сириусе» снова звучат шедевры мировой классики. Всем известные произведения обретают новые краски в исполнении маэстро, передает телеканал «Известия». Всё внимание зрительного зала — Денису Мацуеву и Ивану Бессонову. На сцену музыкального фестиваля в «Сириусе» выходят лучшие. Именно в «Сириусе» рождаются новые поколения талантливых артистов. Новогодний музыкальный фестиваль завершился на высокой ноте.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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