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В МЧС РФ разработали новую систему расчета реального ущерба от пожаров

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Специалисты начали внедрять новую российскую систему расчета ущерба от пожаров, которая не имеет аналогов в мировой практике. Об этом сообщил 8 января директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

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Новую методику разработали после проведения научно-исследовательской работы, она будет внедряться путем цифровизации. Как отметил Еникеев, ежегодно на территории РФ около 80% пожаров регистрируются как безущербные, так как дознавателям госпожнадзора не поступают соответствующие документы.

В среднем ежегодный ущерб от пожаров в зданиях сейчас составляет не менее 14 млрд рублей.

«Однако, как показывает внедряемая методика, в реальности он выше в пять раз и достигает 70 млрд рублей», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Подготовленная система позволит инспекторам пожарного надзора и дознавателям рассчитать близкую к реальной величину материального ущерба от пожаров. При этом речь идет только о прямом ущербе, куда не входят финансовые затраты на тушение и аварийно-спасательные работы, а также упущенную выгоду бизнеса из-за остановки производства и другое.

18 ноября сообщалось, что российские и белорусские специалисты совместно займутся работой над изготовлением 52-метровой пожарной лестницы для спасения людей с высоких этажей. Об этом договорились после визита главы МЧС России Александра Куренкова в Минск. Куренков принял решение создать по данному вопросу рабочую группу со специалистами двух стран.

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