Глава правящей партии Германии отказался поставлять Украине танки Leopard

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль 7 января заявил, что ФРГ не будет поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard, сообщает объединение RND.

«Ни одна страна сейчас не поставляет (Украине. — Ред.) такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2», — отметил Клингбайль.

По его словам, поставки боевых машин пехоты (БМП) Marder являются согласованным сигналом поддержки со стороны западных партнеров Киева.

Ранее в этот день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отказал Украине в поставках Leopard. По его словам, этого не произойдет без основательной поддержки и включенности других государств.

При этом Германия и США 5 января договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а также БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder. Кроме того, обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев. Инструктаж будет проходить в Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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