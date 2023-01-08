Американская актриса Робинсон назвала Маккарти «папиком» Зеленского

Американская телеведущая и актриса Минди Робинсон 7 января назвала нового спикера палаты представителей США Кевина Маккарти «папиком» президента Украины Владимира Зеленского.

«Я уверена, ты рад, что твоему папику удалось (стать спикером палаты представителей. — Ред.). Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам. Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?» — так Робинсон прокомментировала пост Зеленского с поздравлением Маккарти.

Ранее в этот день новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти огласил приоритеты работы палаты представителей конгресса, не упомянув поддержку Украины. Он отметил, что речь идет об обязательстве законодателей по обеспечению сильной экономики, безопасности и свободы внутри страны, подотчетности правительства. В связи с этим конгрессмены решили прекратить излишние траты Вашингтона.

Во время своего выступления Маккарти заявил, что планирует избавиться от расточительных расходов Вашингтона, а также от роста госдолга страны. Также, по его словам, конгресс будет добиваться снижения цен на продукты, топливо, жилье и автомобили для граждан страны.

Между тем Зеленский после избрания Маккарти выразил надежду на то, что Вашингтон и дальше будет продолжать оказывать помощь Киеву.

До этого, 6 января, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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