Глава Чечни Рамзан Кадыров 8 января назвал иностранную помощь Украине рабочей схемой по отмыву денег.

По его словам, до окопов дойдет не более 15 % от всей суммы поддержки.

«Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее, 28 декабря, журнал The American Thinker написал, что затягивание конфликта на Украине и продолжение финансирования и отправки Киеву оружия нужно элитам США для сохранения возможности отмывания денег. Как утверждается в материале, демократы и некоторые республиканцы заключили с киевским режимом очень выгодную сделку.

21 декабря китайская газета Global Times отметила, что Соединенные Штаты Америки будут затягивать конфликт на Украине до тех пор, пока не получат свою выгоду. Уточнялось, что для Вашингтона важно не только постараться ослабить Россию, но и усилить зависимость Еврсосоюза от США в военной сфере.

В статье говорилось также, что военно-промышленный комплекс США, энергетические и финансовые группы, как и цифровые олигархи, тоже стремятся к максимальной прибыли от кризиса в Европе.

До этого, 8 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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