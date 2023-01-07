Один человек погиб в результате стрельбы возле Аллеи славы в Голливуде

В результате стрельбы в Лос-Анджелесе (США) один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом в субботу, 7 января, сообщил телеканал KTLA со ссылкой на представителей городской полиции.

Инцидент произошел в районе Голливудского бульвара. Согласно имеющейся информации, неизвестный открыл огонь по трем мужчинам, когда те выходили на улицу. После этого стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле.

Один из раненых скончался до приезда медиков, двое других были госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии.

Накануне правоохранители задержали шестилетнего учащегося начальной школы города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния, который стрелял в свою преподавательницу. Женщина получила серьезные травмы. Предполагается, что данное происшествие не было случайным.

5 января сообщалось, что минимум 10 человек получили ранения в результате стрельбы в ресторане The Licking в Майами-Гарденс, штат Флорида. Очевидцы сообщили, что это произошло во время видеосъемки клипа рэпера French Montana.