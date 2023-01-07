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Пассажирский самолет подал сигнал тревоги при полете из Мурманска в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс Мурманск–Москва, подал сигнал тревоги над Вологодской областью. Об этом в субботу, 7 января, сообщили ТАСС в авиационных службах.

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Согласно имеющимся данным, самолет установил сигнал ответчика general emergency, характер проблемы не уточняется.

В настоящий момент воздушное судно находится на высоте более 10 тыс. м, но уже приступило к снижению. До аэропорта назначения ему остается чуть менее часа пути.

Накануне стало известно о вынужденной посадке самолета в Астрахани в связи с задымлением под обшивкой. Командир воздушного судна, который выполнял рейс ЮВ-610 по маршруту Астрахань–Казань, принял решение вернуться на аэродром вылета по техническим причинам.

Ранее, 30 декабря, самолет, следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за дыма на борту. Была проведена эвакуация пассажиров, на борту находилось 112 человек.

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