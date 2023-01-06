Самолет произведет аварийную посадку в Астрахани из-за задымления

В Астрахани 6 января самолет готовится к аварийной посадке.

По информации «Известий», произошло задымление под обшивкой самолета, открытого горения нет.

В данный момент выясняется, самолет какой авиакомпании экстренно садится, а также уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 30 декабря, самолет, следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за дыма на борту. Была проведена эвакуация пассажиров, на борту находились 112 человек.