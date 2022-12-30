Самолет Хабаровск — Петропавловск-Камчатский экстренно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за дыма на борту. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.
«Пассажирский самолет Аэробус А-319 (рейс авиакомпании «Аврора» HZ 5684) следующий маршрутом Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту г. Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.
Отмечается, что на борту находились 112 человек. Была проведена эвакуация пассажиров.
Причиной задымления пассажирского салона стало возгорание литий-ионной батареи (зарядное устройство) у одного из пассажиров.
После проветривания салона планируется возобновление рейса без замены воздушного судна.
29 декабря сообщалось, что во время руления самолета, выполнявшего рейс U6–167 Москва – Калининград у одного из пассажиров загорелся пауэрбанк. Экипаж отреагировал максимально оперативно. По словам пресс-секретаря авиаперевозчика Веры Гасниковой, огонь удалось локализовать за считаные секунды.
Пассажиров воздушного судна эвакуировали. Никто не пострадал.