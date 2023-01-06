Самолет с задымлением на борту успешно сел в Астрахани
Рейс ЮВ-610, который летел по маршруту Астрахань–Казань, успешно сел в Астрахани после того, как на борту произошло задымление. Об этом 6 января «Известиям» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
По нашим данным, командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета по техническим причинам.
В данный момент рейс снова готовится к вылету. Пассажиры проходят процедуру посадки на борт воздушного судна.
Ранее в этот день стало известно, что в Астрахани самолет готовится к аварийной посадке.
Как выяснили «Известия», задымление произошло под обшивкой самолета, открытого горения не было.