Эрдоган заявил о готовности применить силу против Греции в случае нападения

Греция, являющаяся союзником Турции по НАТО, должна отказаться от проводимой в отношении Анкары политики напряженности и милитаризации островов в Эгейском море. Как заверил 7 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его страна не вынашивает планов нанесения ударов по Греции, но обязательно ответит в случае нападения.

«Мы запустили [ракету] «Тайфун» с дальностью полета 561 км. В Греции это вызвало панику, газеты начали писать, что, мол, турки нанесут удар. Главное, чтобы вы не занимались нами в Эгейском море. Пока вы этого не делаете, и мы вами заниматься не будем», — заявил Эрдоган в эфире телеканала ТРТ, выступая на открытии объектов в Анталье.

30 декабря глава оборонного ведомства страны Хулуси Акар озвучил позицию Турции о том, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют 6 миль, то она практически закроет турецкие воды и перекроет возможность достичь международных вод. В таком случае Турция окажется запертой в своих территориальных водах.

Президент Турции 12 декабря пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в том случае, если Афины «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

До этого, 6 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит осуществлять провокационные действия. Министр обратил внимание, что Греция проводит военные учения на островах в Эгейском море, где, согласно договоренностям, не может быть размещено вооружение. Чавушоглу призвал Афины отказаться от подобного шага и предупредил, что Турция не будет игнорировать угрозы в свой адрес.