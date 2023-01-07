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Патриарх Кирилл заявил о гибели протоиерея Васильева из-за намеренного удара Киева

Патриарх Кирилл: погибший в зоне спецоперации протоиерей Васильев был обстрелян специально
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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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За протоиереем Михаилом Васильевым, погибшем в ноябре прошлого года в зоне спецоперации, велось наблюдение, его убили намеренным огнем. Такое мнение высказал 7 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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«Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить. Каждый священник, который находится в районе боевых действий, осознает, что он является легкой и вожделенной целью, но никто оттуда не уходит, пока священноначалие не отзывает, — все остаются верны своей священнической присяге и своему пастырскому долгу», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Васильев погиб 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Отпевание протоиерея прошло 9 ноября в храме Христа Спасителя в Москве. Его похоронили за алтарем на территории храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе Московской области, где он служил настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН.

Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя РФ посмертно.

Как священник Михаил Васильев участвовал в командировках в горячие точки и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Она началась 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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