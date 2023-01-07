Сотрудник противолавинной службы попал под лавину в горах Сочи

Сотрудника противолавинной службы засыпало снегом во время осмотра трасс в горах Сочи. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна.

«При работе противолавинной службы сотрудника засыпало снегом, его сразу же откопали коллеги. При них всегда находится необходимое снаряжение», — цитирует ТАСС источника в пресс-службе.

В субботу курорт принял решение о закрытии всех трасс на фоне высокого риска схода лавин. Приобретенные на 7 января ски-пассы будут действовать в другой день, также их можно сдать в кассе.

Ранее, 5 января, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи и предупредило об опасности схода лавин. Сотрудники МЧС попросили жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и заранее планировать безопасные маршруты для прогулок и путешествий.

Ранее, 2 января, десятилетний мальчик впал в кому после схода лавины на Кузбассе. Ребенок катался на тюбинге на территории Антоновского рудника и попал под волну снега.

В конце ноября лавина сошла перед сноубордистами в Хакасии. Очевидцы засняли случившееся на видео.