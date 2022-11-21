Снежная лавина сошла перед сноубордистами в Хакасии

Снежная лавина сошла в Хакасии непосредственно перед группой сноубордистов. Об инциденте стало известно 21 ноября после публикации соответствующих видео с места происшествия.

Как следует из опубликованных кадров, снежная масса высотой значительно выше человеческого роста промчалась в десятке метров от людей и спецтехники. Пострадавших и погибших не было.

Лавина, по уточненным данным, сошла недалеко от поселка Приискового Орджоникидзевского района Хакасии. Специалисты в то время расчищали там дорогу при помощи бульдозеров.

При этом отмечается, что МЧС сообщало об угрозе схода лавин.

8 ноября синоптики предупредили жителей Красноярского края о возможном сходе лавин. Опасная обстановка сохранялась два дня.