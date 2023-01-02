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В Кузбассе ребенок попал в кому после схода лавины на руднике

Власти Кузбасса сообщили, что мальчик впал в кому после схода снежной лавины на руднике
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Снежная лавина сошла на десятилетнего мальчика в Кузбассе, дети катались на тюбинге на территории Антоновского рудника. Пострадавший находится в состоянии комы в отделении интенсивной терапии, 2 января сообщил глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко.

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Он подчеркнул, что дети катались на действующем горнодобывающем предприятии. За ними смотрели взрослые.

«Сошла лавина снега, десятилетний мальчик ударился, видимо, головой о камни», — цитирует Рыбалко ТАСС.

По его словам, у пострадавшего черепно-мозговая травма. Пациент находится на аппарате ИВЛ, его отправят с помощью санавиации в Кемерово.

Правоохранительным органам предстоит установить, как взрослые и дети попали на опасный горнопромышленный объект.

В конце ноября снежная лавина сошла в Хакасии непосредственно перед группой сноубордистов. Снежная масса высотой значительно выше человеческого роста промчалась в десятке метров от людей и спецтехники.

Пострадавших и погибших не было.

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