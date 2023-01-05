МЧС предупредило об опасности схода лавин в Сочи

ГУ МЧС по России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи и предупредило об опасности схода лавин. Об этом в четверг, 5 января, сообщается на сайте ведомства.

«На период от 12 часов 06.01.2023г. до 07.01.2023 г. в горах г. Сочи выше 1500 метров над уровнем моря — лавиноопасно», — говорится в публикации.

Сотрудники МЧС просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и заранее планировать безопасные маршруты для прогулок и путешествий.

Ранее, 2 января, десятилетний мальчик впал в кому после схода лавины на Кузбассе. Ребенок катался на тюбинге на территории Антоновского рудника и попал под волну снега.

В конце ноября лавина сошла перед сноубордистами в Хакасии. Очевидцы засняли случившееся на видео.