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Эксперты назвали невозможным отказ Европы от бензина в ближайшие годы

Экономист Колобанов заявил, что Европа не сможет отказаться от бензина из-за дорогой электроэнергии
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Фото: Global Look Press/Joaquin Corchero
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Европейцы в ближайшие годы не смогут отказаться от бензина и дизеля ради электрокаров из-за высокой стоимости электроэнергии, заявили эксперты в беседе с «РИА Новости» 7 января.

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Так, по словам заместителя руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергея Колобанова, из-за энергокризиса цены на электричество и газ заметно увеличились, однако нефтепродукты подорожали меньше всего.

Таким образом, подорожание электроэнергии негативно сказывается для электромобилей и забирает их главное достоинство — дешевизну поездок в расчете на километр.

Директор практики «Газ и химия» «Выгон Консалтинг» Дмитрий Акишин добавил, что ближайшие два-три года стоимость альтернативных источников энергии будет сохраняться на высоком уровне, что не позволит Европе отказаться от нефти и газа.

1 января глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что европейские государства, которые стремятся добиться независимости от газа из РФ, ждет суровая зима.

Ранее, 6 декабря, агентство Bloomberg сообщило, что всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии. В случае наступления морозов последствием станет отключение электроэнергии в странах Евросоюза.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что к энергокризису в ЕС привела ошибочная политика в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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