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Bloomberg предрекло Европе худший энергетический кризис этой зимой

Bloomberg: всего несколько градусов Цельсия отделяют Европу от отключений электроэнергии
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Фото: REUTERS/Marton Monus
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Всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии. Об этом 5 декабря заявил журналист Хавьер Блас в материале для агентства Bloomberg.

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«Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму», — написал он.

В Германии для описания текущей ситуации придумали специальный термин — Dunkelflaute (нем. «мрачный кризис»), период, который характеризуется низкой температурой и небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии, что вызывает высокий спрос на нее.

По прогнозам некоторых трейдеров и метеорологов, вероятность возникновения в Европе «мрачного кризиса» высока. В таком случае последствием станет отключение электроэнергии в странах. Обозреватель указал на то, что холодный сезон только начинается, и призвал европейцев осознать, что худший из европейских энергетических кризисов еще не закончился.

Ранее, 2 декабря, Bloomberg заявило, что цены на газ в Европе начали резко расти из-за прихода арктического антициклона. В агентстве предположили, что в декабре температура по всей Европе резко упадет после относительно теплого ноября. Кроме того, безветренная погода снижает выработку ветровых электростанций, что также способствует росту цен. По словам экспертов, более мягкая, чем обычно, осень позволила коммунальным службам пополнить хранилища, и первые затяжные холода подорвут эти запасы.

28 ноября генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен заявил, что зимой 2023–2024 годов Евросоюз (ЕС) ждут большие трудности. Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

До этого, 24 ноября, газета Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа. Отмечалось, что потраченные сотни миллиардов евро на заполнение газовых хранилищ этой зимой и поддержку домохозяйств и предприятий не помогут снизить нагрузку на бюджеты государств Европы в следующем году.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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