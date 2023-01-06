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Премьер Сербии призвала пресечь очередное обострение в Косово

Премьер Сербии Брнабич призвала международное сообщество пресечь очередное обострение в Косово
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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 6 января призвала международное сообщество принять экстренные меры с целью предотвращения очередного обострения ситуации в непризнанном Косово в связи с покушением на сербов во время празднования Рождественского сочельника.

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Однако очередная эскалация не за горами

«Я самым решительным образом осуждаю это жестокое преступление и прошу международное сообщество принять незамедлительные меры, а также привлечь виновных к ответственности. Это еще один из серии ужасных инцидентов, демонстрирующих всю серьезность условий, в которых ежедневно живут сербы в Косово и Метохии», — написала она в своем Twitter-аккаунте.

О том, что албанец в Косово ранил двух сербов, в том числе одного несовершеннолетнего, открыв стрельбу из автоматического оружия, стало известно ранее в этот день. Пострадали 11-летний подросток и 21-летний молодой человек. Огонь по ним был открыт в районе города Штрпце в населенном пункте Готовуша из проезжающего автомобиля.

В настоящее время стрелявший албанец задержан полицией. Его доставили в город Урошевац для допроса.

Как отметил глава канцелярии Петар Петкович, происшествие является покушением на убийство мирных жителей.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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