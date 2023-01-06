В Госдуме назвали реакцию Киева и Запада на рождественское перемирие античеловечной

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в пятницу, 6 января, назвал античеловечной реакцию киевского режима и западных властей на предложение России о перемирии на Рождество.

«Реакция киевского режима и его западных хозяев на решение президента России объявить перемирие в рождественские праздники омерзительна и античеловечна. Хотя чего ждать от сатанистов, которые вечные христианские ценности променяли на права ЛГБТ и неонацизм. <...> Прогнившие насквозь западные власти просто не способны понять суть российского предложения», — написал он в своем Telegram-канале.

Между тем Слуцкий отметил, что на Западе всё еще «слышны здравые голоса». В качестве примера он привел слова представителя Республиканской партии Пола Госара, который считает финансирование украинского конфликта аморальным.

«Аморальное — лучшая характеристика для реакции западной и украинской элит», — добавил политик.

Ранее в пятницу Госар написал в Twitter, что президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает помощи после того, как отверг предложение России о рождественском перемирии. Политик указал, что продолжать финансировать военный конфликт дальше для США будет просто безнравственно.

Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации будет действовать до 24:00 7 января. Он был введен по поручению президента России Владимира Путина.

5 января Россия призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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