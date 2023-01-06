В США призвали не давать Зеленскому денег после отказа от перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике со стороны конгрессмена-республиканца Пола Госара. Представитель партии республиканцев 6 января заявил, что украинский лидер не заслуживает помощи после того, как отверг предложение России о рождественском перемирии.
«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — написал политик в Twitter.
Ранее в пятницу сообщалось, что артиллерия ВСУ ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины, выпустила в сторону Петровского района Донецка шесть снарядов калибром 155 мм. После артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во второй раз обстреляли Донецк. Стрельба снова осуществлялась из 155-миллиметровых орудий натовского образца, было выпущено четыре снаряда.
Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации будет действовать до 24:00 7 января. Он был введен по поручению президента России Владимира Путина.
5 января Россия призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Зеленский.
6 января глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс также заявил, что у Соединенных Штатов нет доверия к рождественскому перемирию, объявленному Москвой в зоне проведения спецоперации.
5 января сообщалось, что палата представителей конгресса США по итогам восьмого тура вновь не смогла выбрать спикера. По итогам выборов в конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев Кевин Маккарти в очередной раз не сумел заручиться поддержкой большинства, набрав в седьмом и восьмом турах голосования 201 голос.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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