Mercedes-Benz планирует создать свою сеть зарядных устройств для электромобилей

Mercedes-Benz намерен создать свою сеть зарядных устройств для электромобилей. Германский автопроизводитель планирует создать более 10 тыс. пунктов быстрой подзарядки до конца 2030 года, передает телеканал «Известия». При этом первые станции появятся в течение года в Северной Америке и будут совместимы с авто других марок. Как отмечается, автоконцерн уже ведет переговоры с партнерами в Европе и Китае.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.