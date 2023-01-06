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Армия
Российских десантников наградили за мужество и отвагу в ходе СВО
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Российских десантников наградили за мужество и отвагу в ходе СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащим подразделений Воздушно-десантных войск России (ВДВ) вручили государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации по защите Донбасса. Ордена и медали бойцам вручил лично командующий ВДВ РФ генерал-полковник Михаил Теплинский, о чем рассказали в Минобороны РФ.

Отличившиеся военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу» и медалей Суворова.

Награда найдет героев: в Минобороны учредили медаль участнику СВО
На ней изображен орден Красной Звезды — один из самых почетных в советское время

Отмечается, что в ходе церемонии награждения Теплинский поблагодарил российских десантников за героизм, который они проявили в ходе спецоперации.

Ранее, 4 января, Михаил Теплинский вручил награды военнослужащим российской армии, которые отличились во время выполнения боевых задач в зоне СВО.

Генерал-полковник подчеркнул, что каждая из врученных наград говорит о результатах их труда. И этот знак отличия, по его мнению, бойцы должны с гордостью носить всю жизнь.

31 декабря президент РФ Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с руководством. Также глава государства вручил орден Святого Георгия III степени командующему группировкой российских войск в зоне СВО генералу армии Сергею Суровикину.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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