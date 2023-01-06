Российских десантников наградили за мужество и отвагу в ходе СВО

Военнослужащим подразделений Воздушно-десантных войск России (ВДВ) вручили государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации по защите Донбасса. Ордена и медали бойцам вручил лично командующий ВДВ РФ генерал-полковник Михаил Теплинский, о чем рассказали в Минобороны РФ.

Отличившиеся военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу» и медалей Суворова.

Отмечается, что в ходе церемонии награждения Теплинский поблагодарил российских десантников за героизм, который они проявили в ходе спецоперации.

Ранее, 4 января, Михаил Теплинский вручил награды военнослужащим российской армии, которые отличились во время выполнения боевых задач в зоне СВО.

Генерал-полковник подчеркнул, что каждая из врученных наград говорит о результатах их труда. И этот знак отличия, по его мнению, бойцы должны с гордостью носить всю жизнь.

31 декабря президент РФ Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с руководством. Также глава государства вручил орден Святого Георгия III степени командующему группировкой российских войск в зоне СВО генералу армии Сергею Суровикину.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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