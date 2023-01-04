Реклама
Прямой эфир
Спорт
Экс-голкипер Гашек обвинил НХЛ в поддержке России
Армия
Десантники ВС РФ получили награды за выполнение боевых задач в ходе СВО
Армия
Бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ у Кременной
Спорт
Овечкин забросил 808-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 86 голов
Мир
Экс-глава криптобиржи FTX заявил о своей невиновности в суде
Мир
Пленный боец ВСУ рассказал об обучении канадскими инструкторами
Мир
Палата представителей США третий раз подряд не смогла выбрать спикера
Происшествия
Двое детей и взрослый погибли в результате пожара в Оренбурге
Армия
Российские военные отбили атаки ВСУ на левом берегу Днепра
Мир
ВС Израиля застрелили подростка в ходе столкновения с палестинцами
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде 4 января
Мир
ФРГ официально отклонила требование Польши о репарациях
Сюжет:

Десантники ВС РФ получили награды за выполнение боевых задач в ходе СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) были отмечены государственными наградами за героизм, проявленный в ходе специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщило Министерство обороны.

На торжественной церемонии солдатам вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Суворова, медали Жукова, а также именные ножи и грамоты. Бойцов лично поблагодарил за их заслуги командующий ВДВ РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Награда найдет героев: в Минобороны учредили медаль участнику СВО
На ней изображен орден Красной Звезды — один из самых почетных в советское время

«Все награды, они почетные, они боевые. Каждая награда — это ваш труд. Это пот, кровь, помощь ваших товарищей. Это знак отличия, который вы должны носить всю свою жизнь с достоинством и гордостью», — подчеркнул он.

Ранее, 1 января, военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные награды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач спецоперации. Награждение прошло вблизи линии соприкосновения с противником.

Накануне президент РФ Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с руководством. Также глава государства вручил орден Святого Георгия III степени командующему группировкой российских войск в зоне СВО генералу армии Сергею Суровикину.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023