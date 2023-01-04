Десантники ВС РФ получили награды за выполнение боевых задач в ходе СВО

Служащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) были отмечены государственными наградами за героизм, проявленный в ходе специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщило Министерство обороны.

На торжественной церемонии солдатам вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Суворова, медали Жукова, а также именные ножи и грамоты. Бойцов лично поблагодарил за их заслуги командующий ВДВ РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

«Все награды, они почетные, они боевые. Каждая награда — это ваш труд. Это пот, кровь, помощь ваших товарищей. Это знак отличия, который вы должны носить всю свою жизнь с достоинством и гордостью», — подчеркнул он.

Ранее, 1 января, военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные награды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач спецоперации. Награждение прошло вблизи линии соприкосновения с противником.

Накануне президент РФ Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с руководством. Также глава государства вручил орден Святого Георгия III степени командующему группировкой российских войск в зоне СВО генералу армии Сергею Суровикину.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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