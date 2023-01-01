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Военные спецподразделения ЦВО получили госнаграды за подвиги в ходе спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные награды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Награждение прошло вблизи линии соприкосновения с противником, сообщило Минобороны в воскресенье, 1 января.

Ордена Мужества, медали «За отвагу» и знак отличия Георгиевский крест были вручены офицерам, сержантам и рядовому составу соединения. Награды получили военнослужащие по контракту и призванные по мобилизации.

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«Разрешите поздравить вас с высокой наградой. Уважаемые товарищи военнослужащие, надеемся, вы будете выполнять свой воинский долг в таком же темпе, с такими же мужеством и отвагой», — напутствовал бойцов старших по званию.

Награжденный командир с позывным «Десна» рассказал, что группа получила задачу выдвинуться в лес для поддержания другой группы. Только зашли лес, как их встретил плотный огонь пулеметчиков противника. Начался бой. Вторая группа отошла правее, а «Десна» с сослуживцами переждали некоторое время и ближе к утру вышли в нужный район.

«Там противник неоднократно пытался выбить нас. Были обстрелы с минометом, танков. Мы выстояли, противника с фланга обошли и выбили его с позиций. Силы были неравны изначально — у противника было около 100 человек, лес небольшой, позиции были подготовлены. Они ждали нас. Лес — густой, очень сложно было вести боевые действия», — рассказал он.

Разведчик с позывным «Шмель», рассказывая о достойном госнаграде подвиге, поделился, что его группа получила задачу выдвинуться в определенный район для сдерживания противника и последующего выдавливания его с позиций в лесу. Выдвигались ночью. Противник частично их заметил, начал обстреливать из пулемета.

«Но мы как истинные разведчики всё-таки пробрались в этот массив, закрепились. Под утро выдвинулись в обозначенный район, где противник от нас находился в 30–50 м. Больше половины территории за первый день освободили, потом начала работать артиллерия, кочующий танк, минометы, коптеры сбрасывали гранаты. Взяли одного пленного, который согласился из числа выживших сдаться. Он рассказал, из какой части и бригады, сколько отступило, сколько осталось. По его словам, большинство просто сбежали, отступили на безопасные позиции, остальные были уничтожены», — описал операцию разведчик.

Подполковник Дмитрий Жарких, награжденный 31 декабря орденом Мужества президентом России Владимиром Путиным в штабе Южного военного округа, заявил после церемонии об уверенности в правоте своего дела. Он поздравил боевых товарищей, также получивших из рук главы государства высокие государственные награды.

Получившая награду от президента РФ сотрудница медицинской службы 71-го полка Анна Сидоренко рассказала о своих впечатлениях от встречи с лидером страны. По ее словам, визит Путина в штаб Южного военного округа был неожиданным для всех.

С 24 февраля 2022 года РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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