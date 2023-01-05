В Совбезе ответили Столтенбергу на слова о «мире» цитатой Оруэлла

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 января, процитировал британского писателя Джорджа Оруэлла, отвечая на высказывание генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том что поставки вооружения на Украину якобы приближают мир.

«Вот мы и дожили! Столтенберг сказал, что оружие — это, по сути, путь к миру. Действительно, «прошлое было стерто, сам факт стирания забыт, а ложь стала правдой». Джордж Оруэлл, «1984», — написал политик на английском языке в Twitter.

Столтенберг ранее в этот день призвал оказать больше военной помощи украинской стороне, потому что, по его мнению, «оружие — это фактически путь к миру».

Генсек НАТО уже делал подобные заявления ранее. Так, 30 декабря он заявил, что военная поддержка Украины якобы является кратчайшим путем к миру. По его словам, России «следует понять, что ей не удастся достичь своих целей в украинском конфликте».

Он также подчеркнул, что считает украинские атаки на российские военные объекты абсолютно законными.

Москва не раз указывала на то, что Запад многочисленными поставками оружия Киеву лишь затягивает конфликт и втягивается в него сам. В Минобороны России подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

27 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что страны Запада осознанно накачивают киевский режим самым современным оружием ради разжигания еще большего конфликта на Украине.

Запад начал особенно активно вооружать украинскую сторону на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, в отношении которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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