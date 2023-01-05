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Путин позвонил мальчику Давиду, чью открытку снял с «Елки желаний»

Путин поговорил с 7-летним Давидом, мечту которого он исполнил
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский лидер Владимир Путин 5 января пообщался по телефону с семилетним Давидом из Ставропольского края, чью мечту исполнил, сняв открытку с «Елки желаний».

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Мальчик мечтал побывать в военной академии Вооруженных сил России (ВС РФ). Кроме того, маленький россиянин также посетил в столице «Москвариум».

«Привет, это Владимир Владимирович. Как твое путешествие по Москве, нравится? Вы вчера уже экскурсию совершили. Где ты был вчера? В «Москвариуме»? А сейчас ты уже в военной академии. Ну что, это то, что ты ожидал, когда хотел там побывать?» поинтересовался Путин.

Президент пообещал, что его помощники подберут для Давида и его семьи коньки, чтобы они могли сходить в Москве на каток.

Глава государства пожелал мальчику и его семье хорошего отдыха в столице и поздравил их с Новым годом и приближающимся Рождеством.

Путин 22 декабря минувшего года снял три открытки с мечтами участников акции «Елка желаний».

3 января в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой. Девочка мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

Глава государства 27 декабря побеседовал с Александрой Титаренко, которая побывала в доме Деда Мороза и таким образом одно из желаний девочки уже осуществилось. Глава государства узнал, понравилась ли ей поездка, также поздравил с Новым годом семью школьницы.

Президент уже не первый год исполняет мечты детей в рамках «Елки желаний». В 2021 году он также снял три шара. 13-летняя Таня Троценко побывала в Мариинском театре на балете «Лебединое озеро», 14-летний Марк Кобленев получил гитару, а пятилетний Осор Аюшеев попробовал себя в роли пожарного.

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