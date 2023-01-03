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Путин пообщался с восьмилетней Агатой, чью мечту с «Елки желаний» он исполнил

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 8-летней Агатой Былковой из Курганской области, чью мечту в рамках акции «Елка желаний» исполнил. Об этом 3 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Девочка мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой <...> и ее мамой», — сказал Песков, однако подробности беседы не привел.

Путин 22 декабря снял три открытки с мечтами участников акции «Елка желаний»: восьмилетней Александры Титаренко из Запорожской области, которая мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, семилетнего Давида Шмелева из Ставропольского края, который хотел съездить в Москву в Военную академию Вооруженных сил России, и восьмилетней Агаты Былковой.

27 декабря Путин пообщался с Александрой Титаренко, которая побывала в доме Деда Мороза и таким образом одно из желаний девочки уже осуществилось. Глава государства узнал, понравилось ей поездка, и поздравил с Новым годом семью школьницы.

Президент уже не первый год исполняет мечты детей в рамках «Елки желаний». В 2021 году он также снял три шара. 13-летняя Таня Троценко побывала в Мариинском театре на балете «Лебединое озеро», 14-летний Марк Кобленев получил гитару, а пятилетний Осор Аюшеев попробовал себя в роли пожарного.

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