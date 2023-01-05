Врачи дали советы при обморожении

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин 5 января заявил, что одна из самых опасных ошибок при обморожениях — растирание снегом, так как это приводит к дальнейшему повреждению тканей.

«Поэтому прыгаем, бегаем, согреваемся, машем руками и суем руки под мышки»,— посоветовал врач в разговоре с РБК.

Врач-дерматолог Центра аппаратной косметологии «Люмиренс» Татьяна Егорова отметила, что в случае обморожения важно как можно скорее зайти в теплое и сухое место. Если такой возможности нет, то необходимо не переставать двигаться. Останавливаться и засыпать нельзя, подчеркнула специалист.

В этой связи Кондрахин отметил, что бездействие на морозе может привести к потери конечности или даже смерти. По его словам, стоит вызвать МЧС, если существует угроза сильного обморожения.

Егорова упомянула, что для обморожения характерны покраснение, онемение, побеление, посинение кожи, а на последней стадии появляются язвы.

Кондрахин добавил, что процесс обморожения у детей и взрослых отличается. «Дети <...> не осознают степень опасности определенных симптомов и могут не заметить обморожение, пока не появится боль. Поэтому на детей в этом плане нужно обратить особенное внимание», — резюмировал врач.

В декабре специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников заявил, что в случае обморожения ни в коем случае нельзя растирать или погружать травмированный участок тела в горячую воду.