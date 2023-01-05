Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС рекомендовали ввести тестирование на COVID-19 для пасажиров из Китая
Общество
В РФ развивается ипотека под 4% на новостройки
Общество
В Госдуме предложили ввести госзаказ на покупку единой школьной формы
Мир
Французский экспат указал на ничтожное влияние санкций Запада на жизнь россиян
Мир
Австралия заключила соглашение о покупке у США РСЗО HIMARS
Мир
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Мир
В Вашингтоне признали выгоду от вывода войск из Афганистана для США
Мир
Посол Индонезии рассказал о подготовке к внедрению карт «Мир» в стране
Армия
ПВО России за 2022 год сопроводила более 2 тыс. самолетов-разведчиков
Мир
Кирби заявил о самостоятельных решениях Израиля в отношениях с РФ и Украиной
Общество
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Мир
В ШОС заявили о готовности способствовать украинскому урегулированию

Врачи дали советы при обморожении

Врач Кондрахин: одна из самых опасных ошибок при обморожении — растирание снегом
0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин 5 января заявил, что одна из самых опасных ошибок при обморожениях — растирание снегом, так как это приводит к дальнейшему повреждению тканей.

Зимний спад: какие болезни беспокоят в холода
Врачи рассказали, можно ли спастись от переломов и простуд

«Поэтому прыгаем, бегаем, согреваемся, машем руками и суем руки под мышки»,— посоветовал врач в разговоре с РБК.

Врач-дерматолог Центра аппаратной косметологии «Люмиренс» Татьяна Егорова отметила, что в случае обморожения важно как можно скорее зайти в теплое и сухое место. Если такой возможности нет, то необходимо не переставать двигаться. Останавливаться и засыпать нельзя, подчеркнула специалист.

В этой связи Кондрахин отметил, что бездействие на морозе может привести к потери конечности или даже смерти. По его словам, стоит вызвать МЧС, если существует угроза сильного обморожения.

Егорова упомянула, что для обморожения характерны покраснение, онемение, побеление, посинение кожи, а на последней стадии появляются язвы.

Кондрахин добавил, что процесс обморожения у детей и взрослых отличается. «Дети <...> не осознают степень опасности определенных симптомов и могут не заметить обморожение, пока не появится боль. Поэтому на детей в этом плане нужно обратить особенное внимание», — резюмировал врач.

В декабре специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников заявил, что в случае обморожения ни в коем случае нельзя растирать или погружать травмированный участок тела в горячую воду.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023