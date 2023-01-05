Врач развеял миф о связи сладостей и диабета

Президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров 5 января развеял миф о том, что обильное употребление сладкого вызывает диабет.

Однако он отметил, что риск сахарного диабета значительно возрастает у людей с избыточной массой тела и ожирением.

«Почему возник миф про сахар? Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, а через это уже у них реализуется диабет второго типа. Однако, если человек не будет есть сладкое, а, например, хлеб и колбасу, то он точно так же будет полнеть и иметь такие же шансы заболеть диабетом», — сказал Майоров «РИА Новости».

Как уточнил врач, если худой человек будет употреблять много сахара, то у него ровно такие же шансы заболеть диабетом, как и у тех, кто питается правильно.

Майоров объяснил, что диабет бывает двух типов. Первый является генетическим, а второй связан с образом жизни. По словам специалиста, именно вторым типом болеют 97% диабетиков.

В целях профилактики развития диабета рекомендуется снижение массы тела, что подразумевает правильное питание и умеренную физическую активность, подчеркнул Майоров.

Ранее, 29 декабря, врач открытого лектория для диабетиков DiaTalks, педиатр Ольга Кашляк заявила, что, несмотря на пользу цитрусовых для людей с повышенным уровнем сахара в крови, съедать диабетикам рекомендуется не более двух фруктов в день.

5 декабря врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Алина Алкашева рассказала «Известиям», что симптомами сахарного диабета могут быть учащенное мочеиспускание, снижение массы тела и повышение аппетита. Для снижения риска развития заболевания специалист посоветовала ограничить потребление таких продуктов, как дрожжевая выпечка из злаковой муки, алкоголь, сахар и молоко.

Между тем 15 декабря президент России Владимир Путин призвал правительство с нового года запустить масштабную программу по борьбе с диабетом. Он отметил, что прежде всего эта работа должна включать раннюю диагностику заболевания. Также в нее должны входить обеспечение граждан медицинскими изделиями, включая расходные материалы и лекарства, и профилактическая работа.