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Эндокринолог назвала симптомы и причины сахарного диабета

Эндокринолог Алкашева: на развитие сахарного диабета могут указывать учащенное мочеиспускание и снижение массы тела
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Фото: Global Look Press/CTK Photo/Petr Malina
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Симптомами сахарного диабета могут быть учащенное мочеиспускание, снижение массы тела и повышение аппетита. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Известиям» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Алина Алкашева.

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Она пояснила, что сахарный диабет — это эндокринное заболевание, при котором в результате нарушения выработки гормона поджелудочной железы (инсулина) или при снижении чувствительности тканей организма к данному гормону повышается уровень сахара (глюкозы) в крови.

«Наследственность играет роль для обоих типов сахарного диабета, но в большинстве случаев встречается при сахарном диабете второго типа, к сожалению, он наследуется в 80% случаев как по отцовской, так и по материнской линии. Что же касается сахарного диабета первого типа, то данный тип сахарного диабета наследуется в 3–7% случает от матери и в 10% случаев от отца. Дефект определенных генов, отвечающих за синтез инсулина, может стать причиной развития сахарного диабета», — сообщила Алкашева.

При этом она назвала ошибочным мнение, что сахарный диабет может передаваться исключительно детям, поскольку заболевание может наследоваться также через поколение. Наиболее частыми провоцирующим факторами развития сахарного диабета первого типа являются вирусные инфекции, к которым относятся такие заболевания, как ветряная оспа, вирусный гепатит, краснуха. Эти недуги воздействуют на инсулиновые клетки, вследствие чего клетки не способны синтезировать инсулин полноценно.

Как предупредила эндокринолог, в зоне риска находятся люди с низкой физической активностью и избыточной массой тела; больные атеросклерозом, осложненным артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца; с заболеваниями поджелудочной железы. Также риск заболеть сахарным диабетом выше у беременных и женщин в климактерическом периоде.

«Ученые Гарвардского университета выяснили, что при сахарном диабете организм должным образом не усваивает сахар, что приводит к образованию большого количества неусвоенной глюкозы, от которой организм пытается избавиться ускоренно, в том числе и через мочу. Поэтому одним из наиболее распространенных признаков диабета является учащенное мочеиспускание. В свою очередь, побочным эффектом частого мочеиспускания является жажда, сопровождающаяся сухостью во рту», — рассказала Алкашева.

Кроме того, сигналом развития инсулинорезистентности, приводящей к сахарному диабету, может быть «черный акантоз» — области шеи, подмышечных впадин, паховой области. Это связано с тем, что высокий уровень глюкозы в крови наносит вред сосудам, повреждая их. К наиболее характерным признакам также относятся снижение массы тела, которое обусловлено потерей жидкости и жиров, повышение аппетита, при этом предпочтение отдается богатой простыми углеводами пище.

«Заложенный в генах диабет может вовсе не проявиться, если его не спровоцировать сидячим и малоподвижным образом жизни, неправильным питанием, стрессами. Ежегодное определение уровня сахара в крови, гликозилированного гемоглобина, уровня инсулина, проведение перорального глюкозотолерантного теста и устранение факторов риска могут предупредить развитие сахарного диабета», — отметила врач.

Чтобы снизить риск развития сахарного диабета, специалист посоветовала ограничить потребление таких продуктов, как дрожжевая выпечка из злаковой муки, алкоголь, сахар и молоко. Регулярно в рацион нужно включать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, а также орехи.

1 декабря врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Геворг Тадевосян назвал опасные осложнения варикоза. По его словам, это заболевание на протяжении долгого времени может не вызывать острых симптомов, а при возникновении сильной боли уже требуется экстренное лечение.

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