Палата представителей США в пятом туре опять не смогла избрать спикера

Палата представителей конгресса США по итогом пятого тура вновь не смогла выбрать спикера. Трансляцию заседания ведет 4 января телеканал C-SPAN.

По итогам выборов в Конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев Кевин Маккарти в пятый раз не сумел заручиться поддержкой большинства, набрав 201 голос. Его основной соперник — представитель демократов Хаким Джеффрис получил 212 голосов.

При этом группа республиканцев, голосующий не за лидера фракции, переключила свою коллективную поддержку с члена палаты представителей от Огайо Джима Джордана на Байрона Дональдса от штата Флорида. За него свои голоса отдали 20 конгрессменов.

Кроме того, республиканка Виктория Спартц от штата Индиана воздержалась и не отдала свой голос ни одному из кандидатов. Таким образом порог для Маккарти снизился с 218 голосов до 217.

Картина по итогам четвертого тура была аналогичной. За Маккарти проголосовал 201 конгрессмен, за Джеффриса — 212, вся фракция демократов, за Дональдса — 20.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет необходимое количество голосов.

Накануне палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

Второй тур голосования так же не смог определить нового спикера. Маккарти набрал 203 голоса, на счету Джеффриса 212 голосов, а за Джордана выступили 19 конгрессменов. По итогам третьего раунда Маккарти получил 202 голоса. Джеффриса поддержали 212 конгрессменов. За Джордана отдали 20 голосов.

Тогда же 3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа президента США Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.