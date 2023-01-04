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Палата представителей США третий раз подряд не смогла выбрать спикера

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Фото: Global Look Press/Haiyun Jiang - Pool via CNP
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Палата представителей конгресса США вновь не смогла выбрать спикера, проведено уже три тура подряд. Трансляцию заседания ведет 3 января телеканал C-SPAN.

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Лидер республиканцев Кевин Маккарти в третий раз не сумел заручиться поддержкой большинства, набрав 202 голоса. Его основной соперник — Хаким Джеффрис от демократов. Он набрал 212 голосов.

При этом по итогам третьего тура 20 республиканцев не поддержали своего лидера, проголосовав за другого однопартийца — Джима Джордана.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет 218 голосов.

Ранее в этот день палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

Второй тур голосования так же не смог определить нового спикера. Маккарти набрал 203 голоса, на счету Джеффриса 212 голосов, а за Джордана выступили 19 конгрессменов.

Также 3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа президента США Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

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