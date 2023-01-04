Позиция внука бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьера де Голля относительно того, что Европу специально втянули в конфликт с Россией, отражает истинные настроения европейцев. Такое мнение в среду, 4 января, высказал афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.

«Пропагандистское оружие американского государства, притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России», — отметил он.

Барака указал на то, что высказывание Пьера де Голля наглядно разоблачает американскую пропаганду. По его словам, европейцы всё больше осознают, что Европу втянули в противостояние с Россией.

Ранее 4 января издание AgoraVox опубликовало заявление внука бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьера об истинном отношении Запада к России. Пьер де Голль считает, что западные страны заранее планировали заговор против России. При этом США удалось использовать украинский кризис для дестабилизации Европы.

Подобное поведение американской стороны внук бывшего французского лидера объяснил нежеланием Вашингтона давать Европе и России как потенциальному союзу возможность представлять собой сильный блок как в политическом, так и в экономическом, культурном и социальном плане.

Накануне, 3 января, активист и правозащитник Аджаму Барака заявил, что Запад может решиться на глобальную военную агрессию, если достигнет успехов на Украине. Это, добавил он, стало бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества, поскольку такой исход только укрепит стремление западных государств удерживать господство силовыми методами.

В этот же день профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь в статье для издания South China Morning Post выразил мнение, что в мире в настоящий момент наблюдается подлинное «восстание» стран, отвергающих установленные Западом устои и порядки. Эксперт подчеркнул, что США уже не могут остановить тренд на девестернизацию, особенно на фоне ослабления влияния Вашингтона после пандемии 2020 года и конфликта на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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