Западные страны заранее планировали «заговор» против России. Евросоюз и США пытаются возложить ответственность за экономический кризис на Москву. Об этом заявил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль изданию AgoraVox.

«Я думаю, что общественное мнение во Франции начинает понимать, в чем состоит сегодня зловредная игра американцев. Используя ложь прежде всего при общении с союзниками внутри НАТО, США удалось использовать украинский кризис для дестабилизации Европы», — сказал он.

Пьер де Голль выразил мнение, что американцы будто отрезали Европу от России, восстановив европейцев против россиян. Подобное поведение Вашингтона он объяснил нежеланием США предоставлять Европе и России как потенциальному союзу возможность представлять собой сильный блок как в политическом, так и в экономическом, культурном и социальном плане.

Внук французского экс-лидера, касаясь темы заморозки активов РФ, указал, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».

Ранее, 1 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад врал, говоря о мире, так как в действительности готовился к агрессии. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению конфликта в Донбассе, добавил российский лидер.

До этого, 7 декабря, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. Она отмечала, что участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема при этом — не решена.

После соответствующего высказывания в СМИ стали зарождаться мнения относительно лицемерия Запада. Так, 12 декабря китайская газета Global Times написала, что некоторые западные страны не выполняют договорные обязательства и легко могут отказаться от своих слов. Заявление Меркель срывает последнюю оставшуюся часть «дружественной» маски.