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Внук генерала де Голля заявил о «заговоре» Запада против России

Внук генерала Шарля де Голля заявил о подготовке Западом «заговора» против России
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Фото: Соцсети
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Западные страны заранее планировали «заговор» против России. Евросоюз и США пытаются возложить ответственность за экономический кризис на Москву. Об этом заявил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль изданию AgoraVox.

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«Я думаю, что общественное мнение во Франции начинает понимать, в чем состоит сегодня зловредная игра американцев. Используя ложь прежде всего при общении с союзниками внутри НАТО, США удалось использовать украинский кризис для дестабилизации Европы», — сказал он.

Пьер де Голль выразил мнение, что американцы будто отрезали Европу от России, восстановив европейцев против россиян. Подобное поведение Вашингтона он объяснил нежеланием США предоставлять Европе и России как потенциальному союзу возможность представлять собой сильный блок как в политическом, так и в экономическом, культурном и социальном плане.

Внук французского экс-лидера, касаясь темы заморозки активов РФ, указал, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».

Ранее, 1 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад врал, говоря о мире, так как в действительности готовился к агрессии. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению конфликта в Донбассе, добавил российский лидер.

До этого, 7 декабря, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. Она отмечала, что участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема при этом — не решена.

После соответствующего высказывания в СМИ стали зарождаться мнения относительно лицемерия Запада. Так, 12 декабря китайская газета Global Times написала, что некоторые западные страны не выполняют договорные обязательства и легко могут отказаться от своих слов. Заявление Меркель срывает последнюю оставшуюся часть «дружественной» маски.

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