Экоактивисты облили краской фасад резиденции премьер-министра Франции

Активисты облили краской фасад Матиньонского дворца в Париже, где в настоящий момент расположена официальная резиденция французского премьер-министра. Об этом в среду, 4 января, сообщает журналист Brut FR Реми Бьюзин.

«Акция перед Матиньоном: экологи из Dernière Rénovation вылили оранжевую краску на фасад здания. Организаторы хотят предупредить о последствиях глобального потепления и привлечь внимание Элизабет Борн (премьер-министр Франции. — Ред.)», — написал он в своем Twitter.

Уточняется, что двоих участников акции арестовали.

Ранее, 2 января, сообщалось, что группа итальянских защитников окружающей среды испачкали оранжевой краской здание сената республики в Риме. Акцию резко осудил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин. Он заявил, что подобные проявления вандализма не должны оставаться безнаказанными.

23 декабря семь последователей движения Futuro Vegetal приклеили себя к окружной трассе М-30 в Мадриде. Они потребовали прекратить финансировать испанский агропродовольственный рынок, который адаптируется к новой климатической парадигме, при этом продолжая загрязнять окружающую среду.

До этого, 21 декабря, немецкие активистки срезали верхушку рождественской ели у Бранденбургских ворот в Берлине. Две женщины подъехали к дереву на подъемнике и ручной пилой отрезали часть ели. Таким жестом они пытались привлечь внимание общественности к климатическим проблемам в стране.