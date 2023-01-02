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Экоактивисты облили краской здание итальянского сената в Риме
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Экоактивисты облили краской здание итальянского сената в Риме

В Риме задержали группу экоактивистов, обливших краской фасад здания итальянского сената
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Фото: twitter.com
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Группа итальянских защитников окружающей среды облила в понедельник оранжевой краской фасад здания сената республики в Риме. Участники акции задержаны, сообщает в понедельник, 2 января, телеканал Rai News.

«Сегодня утром около 7:45 (9:45 мск) группа защитников окружающей среды «Последнее поколение» измазала Дворец Мадама оранжевой краской, используя огнетушители. Задержали пятерых человек», — говорится на сайте телеканала.

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Причиной совершения данной акции, по словам самих участников, стали «отчаяние из-за уже начавшегося климатического коллапса» и незаинтересованность политиков в решении вопросов климата, что, по их мнению, может стать причиной «крупнейшего геноцида в истории человечества».

Председатель сената Иньяцио Ла Русса, комментируя действия демонстрантов, заявил, что немедленно созвал заседание руководящего совета верхней палаты парламента для принятия соответствующего решения. Заседание состоится днем во вторник.

Он добавил, что инцидент не перерос в насилие только благодаря хладнокровию карабинеров — военнослужащих, охраняющих здание Сената.

Акцию экоактивистов также резко осудил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин. Он заявил, что все акты вандализма, даже демонстративные, неприемлемы и не останутся безнаказанными.

Члены «Последнего поколения» провели в Риме несколько акций гражданского неповиновения. В частности, они перекрывали движение по столичной кольцевой автодороге и по ряду крупных улиц и проспектов города.

Ранее, 23 декабря, семь климатических активистов движения Futuro Vegetal приклеили себя к окружной трассе М-30 в Мадриде. В результате движение по одной из сторон было парализовано более часа, после чего на место инцидента прибыла полиция, забравшая протестовавших. Активисты требовали прекратить финансировать испанский агропродовольственный рынок, который адаптируется к новой климатической парадигме, при этом продолжая загрязнять окружающую среду.

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