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Эксперт рассказал о распространенном способе угона автомобилей зимой

Автоэксперт Кондрашов рассказал о распространенном способе угона автомобилей зимой
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Руководитель «Лаборатории Андрея Кондрашова», специализирующейся на противоугонной защите, Андрей Кондрашов 4 января рассказал «Газете.Ru» о распространенном методе угона автомобилей зимой — в момент, когда автовладелец во дворе прогревает двигатель.

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«Автовладелец приходит к машине, открывает ее, запускает двигатель, закрывает дверь и начинает сметать с машины снег. Но в момент, когда он изначально снимает машину с охраны, код сигнализации перехватывают угонщики, которые находятся неподалеку, в радиусе 50 м», — рассказал Кондрашов.

Далее, по его словам, завладев кодом, злоумышленники закрывают автомобиль. Обнаружив это, многие решают пойти домой за вторым ключом, чем и пользуются угонщики — открывают в этот момент автомобиль и уезжают.

Поэтому оставлять без присмотра заведенную машину, если ее двери закрылись, эксперт не рекомендует.

Однако, по его словам, не все сигнализации подвержены такому методу взлома — ему не поддаются устройства, поддерживающие диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования.

23 декабря компания «АльфаСтрахование» на основе анализа обращений владельцев полисов каско сообщила, что количество угонов автомобилей в России начиная с октября 2022 года стало расти. По сравнению с предыдущими месяцами рост числа заявляемых убытков ежемесячно составляет 25%.

А абсолютное большинство в топ-10 самых угоняемых автомобилей в 2022 году, по данным компании «АльфаСтрахование», заняла марка Hyundai.

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