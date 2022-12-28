Автомобили Hyundai лидируют у угонщиков в Москве

В Москве чаще всего угоняли в 2022 году автомобили марки Hyundai. Об этом 29 декабря сообщила компания «АльфаСтрахование», проанализировав обращения своих клиентов по каско.

Эксперты отметили, что самой популярной моделью корейской марки у столичных угонщиков стал кроссовер Santa Fe (18%), который лидирует со значительным отрывом: модель является на сегодняшний момент самой угоняемой и в целом по России.

Среди других автомобилей бренда у угонщиков пользовались популярностью Creta (9%), Palisade (7%), Sonata (7%), Tucson (7%) и Solaris (4%).

По итогам 2022 года в московском топ-10 самых популярных и часто угоняемых кроссоверов корейского производства стали Kia Sportage (7%), Kia Sorento (4%), а также хетчбэк Rio (5%). Помимо этого, аналитики страхового рынка отметили, что все еще пользуется популярностью у угонщиков японский кроссовер Mitsubishi Outlander (4%).

23 декабря компания «АвтофаСтрахование» на основе анализа обращений владельцев полисов каско сообщила, что количество угонов автомобилей в России начиная с октября 2022 года начало расти. По сравнению с предыдущими месяцами рост числа заявляемых убытков ежемесячно составляет 25%. Если в 2021 году средняя выплата составляла 2 млн рублей, то в текущем году уже 3 млн рублей, увеличившись почти на 50%. В первую очередь это связано с резким ростом цен на автомобили и запчасти к ним. Абсолютное большинство в топ-10 самых угоняемых автомобилей по итогам 2022 года заняла марка Hyundai.