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Глава СНБО пригрозил Шольцу войной в Германии

Глава СНБО пригрозил Шольцу боевыми действиями в Германии, если Берлин не даст Киеву танки
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что если Берлин не предоставит Киеву танки, то якобы получит конфликт на немецкой территории.

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«Если [канцлер Германии] господин [Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно», — цитирует его 4 января «РБК Украина».

Как сказал Данилов, страны, осознающие масштаб конфликта, выкладываются «на 150%», поставляя Киеву вооружение.

Днем ранее член комитета бундестага по иностранным делам Михаэль Мюллер подчеркнул, что Германия не должна в одностороннем порядке предоставлять Украине танки Leopard 2. По его словам, если бы НАТО стало прямой стороной конфликта против РФ, это была бы эскалация, которой Германия не хочет. К этому также может привести поставка танков Leopard 2.

25 декабря прошлого года стало известно, что большинство жителей ФРГ, согласно опросу, не поддерживают требования о военной помощи Украине в виде танков немецкого производства. Против поставки танков Leopard 2 на Украину высказались 45% респондентов.

До этого, 16 декабря, канцлер Германии заявил, что власти страны не намерены менять подходы к военной помощи Украине и не планируют поставлять танки Киеву. По крайней мере, до тех пор, пока такие поставки не начнут другие страны НАТО.

Москва, в свою очередь, неоднократно осуждала поставки вооружения Киеву. В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что поставки Западом вооружений повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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