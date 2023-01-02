Немецкий политик предостерег ФРГ от односторонних поставок танков на Украину

Германия не должна в одностороннем порядке предоставлять Украине танки Leopard 2. Об этом 2 января заявил член комитета бундестага по иностранным делам Михаэль Мюллер.

«Мы, безусловно, будем придерживаться нашей внешнеполитической линии — никаких необдуманных односторонних действий. Такое оружие может быть поставлено только в координации с нашими партнерами по НАТО. И мы и впредь хотим избежать того, чтобы НАТО превратилось в прямую сторону конфликта», — заявил он в эфире телеканала ARD.

По его словам, если бы НАТО стало прямой стороной конфликта против России, это была бы эскалация, которой Германия не хочет. В этому также может привести поставка танков Leopard 2.

«Вы видите, что партнеры — американцы, французы и другие, у которых есть сравнимые системы, как этот танк, — тоже их не поставляют, а остаются привержены этой особенной позиции, в рамках которой ведут поставки того, что Украине срочно необходимо для защиты», — отметил Мюллер.

25 декабря стало известно, что большинство жителей Германии, согласно опросу, не поддерживают требования о военной помощи Украине в виде танков немецкого производства. Против поставки танков Leopard 2 на Украину высказались 45% респондентов.

До этого, 16 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны не намерены менять подходы к военной помощи Украине и не планируют поставлять танки Киеву, по крайней мере до тех пор, пока такие поставки не начнут другие страны НАТО.

Москва в свою очередь неоднократно осуждала поставки вооружения Киеву. В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что поставки Западом вооружений повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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