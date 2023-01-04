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Актеры «Ромео и Джульетты» обвинили студию Paramount

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Paramount обвиняют в сексуальных домогательствах к детям. Иск подали актеры «Ромео и Джульетты» 1968 года. Оливию Хасси и Леонарда Уайтинга заставили сняться обнаженными в возрасте 15 лет, передает телеканал «Известия». Студия обещала, что кадры не будут использованы в фильме. Актеры требуют возмещения убытков в размере $500 млн. Режиссером фильма был итальянец Франко Дзеффирелли. Жалобу рассмотрит суд в Калифорнии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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