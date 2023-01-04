Американский лыжник заявил о радости от побед России над Норвегией

Американский лыжник Бен Огден заявил, что ждет возвращения российских спортсменов на международные соревнования, в том числе потому, что они «побеждают норвежцев». Об этом он сказал в интервью Dagbladet.

«Я не политик, но мне нравится, когда русские соревнуются, потому что они побеждают норвежцев. Русские — бойцы. Я надеюсь, что они скоро вернутся, потому что они мне нравятся», — заявил Огден.

23 октября лыжник из Великобритании Эндрю Масгрейв заявил, что без спортсменов из России соревнования будут выглядеть нелепо, и добавил, что хотел бы состязаться со всеми сильными соперниками.

За день до этого, 22 октября, правление Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) приняло решение сохранить запрет для россиян и белорусов на участие в соревнованиях под эгидой организации в следующем сезоне.

В тот же день советский и российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Михаил Девятьяров прокомментировал решение FIS не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23. Он также отметил, что на фоне этих событий у атлетов может появиться дополнительная мотивация и спортсмены будут жаждать соревнований с другими странами, когда у них появится шанс выйти на мировую арену.