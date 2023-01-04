Власти Аризоны снесли стену из контейнеров на границе с Мексикой
Импровизированную стену от мигрантов снесли в Аризоне. Ранее на границе установили заграждения из контейнеров. Распоряжение закрыть въезд дал экс-губернатор Даг Дьюси, передает телеканал «Известия». Республиканец хотел остановить поток нелегальных мигрантов. Минюст США назвал возведение стены незаконным. Суд постановил убрать контейнеры с федеральных земель. За снос стены выступала и новый губернатор Аризоны Кэти Хоббс. Демократка вступила в должность главы штата в понедельник.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.