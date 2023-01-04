Премьер Японии Кисида заявил, что мир находится в исторической поворотной точке

Мир в настоящее время находится в исторической поворотной точке, сталкиваясь с серьезными региональными и глобальными вызовами. Об этом говорится в обращении премьер-министра Японии Фумио Кисиды к членам G7, опубликованном в среду, 4 января, на сайте японского правительства.

«Сегодня международное сообщество переживает исторический поворотный момент. Недавняя пандемия коронавируса, конфликт России и Украины — всё это до основания потрясает международный порядок», —говорится в обращении.

По словам премьер-министра, проблемы, стоящие перед международным сообществом, включают глобальную экономику, в том числе энергетическую и продовольственную безопасность, региональные дела, в частности конфликт на Украине и Индо-Тихоокеанский регион, а также вопросы ядерного разоружения и нераспространения.

Так, по его словам, нельзя не обращаться внимание на экономическую безопасность и такие глобальные проблемы, как изменение климата и улучшение здравоохранения.

Кисида пообещал, что, став председателем в «большой семерке», его страна будет стремиться вести открытый и конструктивный диалог по всем имеющимся вопросам.

«В качестве страны-председателя мы будем вести лидеров G7 к открытому углублению дискуссий и четкому представлению идей и планов на будущее. Мы будем работать вместе, чтобы сделать этот год председательства в G7 успешным на пути к успеху в рамках саммитов и встреч на уровне министров, а также к светлому будущему для Японии и мира в целом», —заявил Кисида.

Япония в нынешнем году председательствует в «группе семи» и в мае проведет ее саммит в Хиросиме.

Ранее в этот день Белый дом анонсировал визит Кисиды в США 13 января. В рамках встречи будет поднят вопрос о председательстве Японии в G7, и о сроках пребывания страны в роли непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

В администрации президента США Джо Байдена отметили также, что во время визита лидеры намерены обсудить ракетные испытания КНДР, украинский кризис, ситуацию вокруг Тайваня, а также ряд других тем регионального и глобального значения. Кроме того, ожидается, что Байден выразит поддержку новой оборонной стратегии Японии.

Ранее, 20 декабря, японская газета Yomiuri сообщила, что Джо Байден планирует совершить визит в Нагасаки в 2023 году. Политик может стать первым президентом США, посетившим этот город. Таким жестом Вашингтон и Токио намереваются показать важность совместных усилий по достижению безъядерного мира.

В настоящий момент, по информации издания, ведутся обсуждения данной идеи на правительственном уровне.

До этого, 26 ноября, сообщалось, что японские власти сотрудничают с США для противостояния внешней агрессии. Так, в случае нападения Токио обменяется информацией с Вашингтоном для нанесения совместных ответных ударов и «оценке успешности их осуществления».