Реклама
Прямой эфир
Спорт
Экс-голкипер Гашек обвинил НХЛ в поддержке России
Армия
Десантники ВС РФ получили награды за выполнение боевых задач в ходе СВО
Армия
Бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ у Кременной
Спорт
Овечкин забросил 808-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 86 голов
Мир
Экс-глава криптобиржи FTX заявил о своей невиновности в суде
Мир
Пленный боец ВСУ рассказал об обучении канадскими инструкторами
Мир
Палата представителей США третий раз подряд не смогла выбрать спикера
Происшествия
Двое детей и взрослый погибли в результате пожара в Оренбурге
Армия
Российские военные отбили атаки ВСУ на левом берегу Днепра
Мир
ВС Израиля застрелили подростка в ходе столкновения с палестинцами
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде 4 января
Мир
ФРГ официально отклонила требование Польши о репарациях

Гретцки назвал Овечкина великолепным хоккеистом

Гретцки выразил уверенность, что Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ
0
Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что ждет, когда нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет его рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выше только Гретцки: как Овечкин стал вторым снайпером НХЛ в истории
Теперь главный статистический ориентир 37-летнего россиянина — 894 гола Уэйна

«Я думаю, что мы прошли ту точку, когда задавались вопросом, сможет ли он это сделать. Год назад мы говорили, что вопрос в том, когда он это сделает. Это здорово для игры, это позитивно. Он великолепен для нашего вида спорта», — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ.

По словам Гретцки, он хочет присутствовать на игре, в которой Овечкин побьет его рекорд.

Сейчас на счету россиянина 806 шайб. Рекорд Гретцки составляет 894 гола.

В настоящий момент хоккеист занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки. Овечкин отстает от лидера рейтинга на 88 голов.

24 декабря Овечкин был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В этот период он забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023