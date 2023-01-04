Гретцки назвал Овечкина великолепным хоккеистом

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что ждет, когда нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет его рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я думаю, что мы прошли ту точку, когда задавались вопросом, сможет ли он это сделать. Год назад мы говорили, что вопрос в том, когда он это сделает. Это здорово для игры, это позитивно. Он великолепен для нашего вида спорта», — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ.

По словам Гретцки, он хочет присутствовать на игре, в которой Овечкин побьет его рекорд.

Сейчас на счету россиянина 806 шайб. Рекорд Гретцки составляет 894 гола.

В настоящий момент хоккеист занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки. Овечкин отстает от лидера рейтинга на 88 голов.

24 декабря Овечкин был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В этот период он забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.