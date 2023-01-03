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Рост насильственных преступлений в США связывают с высокой инфляцией

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В США растет уровень насильственных преступлений, пишет The Washington Times. Издание отмечает, что ухудшают криминогенную ситуацию социальные факторы и экономические, такие как инфляция. Полиция из-за нехватки кадров не в полной мере выполняет работу, передает телеканал «Известия». Внимание уделяется лишь тяжким преступлениям, таким, к примеру, как убийства. Менее серьезные случаи нарушения закона зачастую игнорируются. По данным The Washington Times, в США увеличилось число грабежей, нападений, изнасилований. Рост преступности отмечается в Чикаго — на 41%, в Нью-Йорке — на 23%, в Лос-Анджелесе — на 8%. В полицейской ассоциации отметили, что Соединенные Штаты возвращаются в криминальные 1990-е годы прошлого века.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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