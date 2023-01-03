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В Бразилии завершилась церемония прощания с Пеле

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле завершилась 3 января на стадионе «Вила Белмиро» в бразильском городе Сантос.

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Траурный кортеж с гробом Пеле проедет по улицам Сантоса. В том числе мимо дома, где живет мать футболиста.

Фанаты ФК «Сантос» во время процессии выстроились возле стадиона, распевая песни о команде и Пеле, который дебютировал в составе клуба в 1956 году.

За сутки попрощаться с Пеле пришло более 230 тыс. человек. Его похоронят в мавзолее самого высокого в мире вертикального некрополя «Экуменика».

Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал имя Пеле синонимом футбольного величия.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.

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