Путин и Токаев обменялись по телефону поздравлениями с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону высокий уровень российско-казахстанских отношений, а также поздравили друг друга с Новым годом. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены также вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс», — сказано в сообщении.

Сообщается, что казахстанский лидер выразил благодарность за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря 2022 года.

26 декабря 2022 года Токаев призвал не подвергать сомнению роль русского языка в СНГ. По его словам, символично, что в Содружестве в 2023 году будет отмечаться Год русского языка и практическое развитие получит инициатива Казахстана о создании международной организации по поддержке русского языка под эгидой СНГ.

Президент Казахстана также обратил внимание на то, что большое значение имеет сотрудничество стран СНГ в сфере безопасности.

28 ноября президенты России и Казахстана подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. В документе сказано, что Москва и Астана приложат усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и начнут укреплять сотрудничество в энергетике для создания возможности транзита энергоресурсов в третьи страны. Также в тексте отмечается, что страны продолжат занимать близкие позиции по актуальным международным проблемам и не приемлют любые попытки фальсификации общей истории.

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