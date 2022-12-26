Токаев призвал не подвергать сомнению роль русского языка в СНГ

Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев заявил 26 декабря, что роль русского языка не может подвергаться сомнению в Содружестве Независимых Государств.

«Здесь (в СНГ. — Ред.) роль русского языка не может подвергаться какому-либо сомнению. Присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы Содружества послужит на благо укрепления культурных связей между странами СНГ», — сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

По его словам, символично, что в Содружестве в 2023 году будет отмечаться Год русского языка и практическое развитие получит инициатива Казахстана о создании международной организации по поддержке русского языка под эгидой СНГ.

Токаев также добавил, что большое значение имеет сотрудничество стран СНГ в сфере безопасности.

Ранее, в октябре, президент России Владимир Путин уже поддержал идею Токаева о создании при СНГ международной организации по продвижению русского языка.

1 сентября Токаев заявил, что в Казахстане дети должны владеть как казахским, так и русским языками. Глава республики добавил, что подрастающее поколение страны в плане полученных знаний «должно твердо стоять на обеих ногах».